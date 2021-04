Dahil kay VP Leni: Alex tinakwil ng mga DDS

Marami ang nagulat na umabot na sa Vice President ng Pilipinas ang naka-collab o featured vlog ni Alex Gonzaga sa kanyang vlog.

Tinawag niyang “Mama for a Day” ang Bise-Presidente na si Leni Robredo. At bago pa man mag-react ang mga netizen dahil sa panahon nga naman ngayon na may strict ECQ protocol sa Metro Manila, ano’t may vlog si Alex na binisita niya ito sa opisina ng Vice President.

Kaya may pasubali na agad si Alex sa kanyang vlog na, “This was shot last December 30, 2020. Kaya wag ka na mag-isip isip pa dyan… Thank you so much to VP Leni na pumayag kamuka niya mommy Pinty and Ms Aica for accommodating us! Mabuhay po kayo!”

At dahil may disclaimer na nga agad si Alex kung kailan siya nag-shoot kasama si V.P. Leni, iba ang hanash sa kanya ng netizens.

Binasa namin ang mga comment. Dahil mas kilala ang Gonzaga sisters na Marcos at Duterte, tahasang sinasabi ng mga DDS sa comments na, unfollow na raw nila si Alex. “Ito lang ang vlog mo na hindi ko papanoorin.” “Dilawan ka na pala. Nagpakilala na ng kulay sa election.” “Unsubscribe na. Alam na.”

May nagsabi pa sa Instagram naman ni Alex nang, “You wonder @cathygonzaga saan galing ang 10M subscribers mo? Wala naman masyado kilala sayo dyan sa Manila when you made your rounds. You forgot Visayas and Mindanao are watchers too.”

Pero marami rin ang natuwa at nagsabi na magpa-follow na raw sila uli, thinking na nag-iba na ng political color ang Gonzaga sisters.

Nagpasalamat din kay Alex upon saying na proud sila kay Leni as V.P.

Ang tanong, may change of heart nga ba si Alex o ang Gonzaga pagdating sa politika o gusto lang din ipakita ni Alex na sa vlog niya, kahit sino ay walang political colors.

***

Miguel nabitin kay Kyline

“Marami naman, marami naman akong nakitang pagbabago kay Ky,” nakangiting sabi ni Miguel Tanfelix.

“Siyempre, sa mahabang lockdown, meron at merong pagbabago sa tao. Nakikita ko naman kay Ky na nag-mature naman siya. Ang daming conversation na natutunan from her and I can see rin naman na nakikinig din siya sa akin.”

Inamin ni Miguel na sa loob ng mahigit isang taon na naka-quarantine ang Pilipinas, nagkakausap silang dalawa ni Kyline Alcantara.

Natawang sabi niya, “Catch-up, catch-up, nagkakasama din naman kami sa All-Out Sundays. Sa rehearsals din.”

Magkasamang muli sina Miguel at Kyline ngayon sa I Can See You: Future. Follow-up nila from Kambal Karibal pa at magsisimula ng mapanood simula ngayong Lunes, April 5 sa GMA-7.

Medyo bitin nga raw kay Miguel ang pagsasama nila at nami-miss daw niya hindi lang si Kyline, maging ang lahat sa productions.

“Actually, nabitin ako, hindi lang sa amin ni Ky, sa buong production. Sa buong cast. Sa character ko. Feeling ko, mas may lalalim pang investment yung eight days sana.”