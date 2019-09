Dahil kay Pambansang Bae: Anak ni Jestoni kinuyog ng kampo ni Maine

Artista na rin ang pangalawang anak ng aktor na si Jestoni Alarcon na si Angela Alarcon. Graduate na ito ng college kaya heto na, ang matagal na raw niyang pangarap na maging artista rin tulad ng ama ang ginagawa niya ngayon.

Si Angela ay isa sa anim na mga bagong GMA Artist Center contract stars na

ipinakilala sa ilang media. Kasabay ni Angela ang mga dating ABS-CBN stars

naman na sina Isabel Ortega, Erin Ocampo, Anjo Damiles at Jon Lucas. At si

Faye Lorenzo na sexy naman ang image.

Kahit na may panahong nagpaseksi rin si Jestoni, tumanggi si Angela na ganito ang gusto niyang gawin. Mas action ang gusto ni Angela kaya sobrang idol daw niya ay si Marian Rivera.

“Ever since po na nagda-Darna po siya. She’s really good in doing action and until now, she’s my idol.”

Sa mga Kapuso star, si Alden Richards at Dennis Trillo ang pangarap ni Angela na makapareha.

“Si Alden po kasi, napakahusay po niya at nakakatuwa po na makasama po siya

in the future.”

Ang advice raw ng daddy niya sa kanya, “Always do your best po and remain

focused. Kung may intriga, ‘wag daw pong damdamin masyado kasi, showbiz is

100% commitment kaya asahan na marami talagang words na puwedeng ibato sa

akin at masaktan.”

Pero naloka lang kami dahil sa YouTube video na kung saan ay sinabi niyang

type niyang makasama si Alden sa trabaho, mababasa mo na kinuyog talaga siya ng mga maka-Maine, ha! Kesyo ginagamit daw nito si Alden, at kung ano-ano pang akusasyon.

Mapapanood na si Angela sa kauna-unahan niyang teleserye ngayong Lunes,

ang “Beautiful Justice” sa GMA Telebabad. (Rose Garcia)