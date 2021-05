Dahil kay Mayor Celeste: Pauline Mendoza tumira na sa Pangasinan

Mahigit isang taon na ang pandemya at dahil dito, talagang limitado rin daw ang mga pagkakataon na nagkikita ang bida ng GMA Afternoon Prime na “Babawiin Ko Ang Lahat” na si Pauline Mendoza at ang boyfriend nito.

Ang boyfriend niya kasi ay si Mayor Bryan Celeste ng Alaminos, Pangasinan. And since politiko ito, given na very exposed sa mga tao. Kaya sabi ni Pauline, mahirap daw talaga sa part nila to regularly see each other.

Wala rin silang kaibahan sa magte-taping na kailangan nilang mag-swab test muna bago magkita. Pero ngayon, nasa Alaminos daw siya kasama ang pamilya.

“Nandito po ako ngayon sa Alaminos, Pangasinan kasi, may inaayos akong business, magtatayo ako ng Beautederm kaya baka medyo magtatagal muna ko rito,” sabi ni Pauline.

Pero LDR (long-distance relationship) din daw sila ng Mayor-boyfriend dahil istrikto raw ang mga magulang niya.

“LDR pa rin kami kasi, hindi kami puwedeng magkita. Nagkikita kami, pero dapat naka-swab siya at naka-swab din ako.

“Kung mahigpit dito sa Alaminos, gano’n din kahigpit na hindi kami puwedeng magkita. Siguro nagkita kami recently, pero ilang weeks din kaming hindi nagkita. Kasi nga, meron din siyang work at ako naman, yung inaayos ko na business.”

Very proud naman daw siya sa boyfriend na considered as the youngest Mayor sa ngayon.

Sandara kumalas na sa YG Entertainment

Umalis na si Sandara Park sa kanyang longtime agency sa South Korea, ang YG Entertainment. Medyo malaking balita rin ito lalo na para sa mga fan ni Sandara dahil since day 1, kilala na si Sandara bilang isa sa mga loyal talent ng YG Entertainment.

Apat na taon din na naging trainee ng YG Entertainment si Sandara bago siya ni-launched sa all girl-group nila na 2NE1 noong 2009. At kahit na disbanded na ito, si Sandara ay nanatili pa rin sa agency habang ang iba niyang ka-member, umalis na.

Nang magkaroon ng malaking isyu ang YG Entertainment nitong 2019 involving some artists and executives ng agency, hindi natinag si Sandara at tuloy-tuloy lang siya.

Base sa nilabas na statement ng YG Ent., nag-end na ang kontrata ni Sandara who has been with YG for 17 years. Hindi lang namin ma-confirm kung si Sandara na ang hindi nag-renew. Mukhang may mga bagay o bago na siguro itong gustong subukan when it comes to her career.

Either, lilipat siya ng ibang agency or siya na ang magma-manage sa career niya. Mukhang maganda naman ang paghihiwalay nila ng YG Ent.

“We once again sincerely thank the fans who have loved Sandara Park as an artist of YG until now.”