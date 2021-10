Dahil kay Marco: Ivana sinumbatan, paasa, sinungaling

May mga negatibo, sumbat na mga comment ang mga netizen kay Ivana Alawi. Ang dahilan, ang paglabas ang video nila ni Marco Gumabao.

Wala sanang isyu o sumbat mula sa mga netizen kung may “something” man sa pagitan nilang dalawa, kaso, ang binibigyang-diin ng mga ito, panay raw kasi ang sabi ni Ivana sa kanyang YouTube account na may 14.2 million subscribers na wala siyang ‘jowa.’ Kaya feeling ng mga ito, nagde-deny or nagsisinungaling lang ang sexy actress/YouTuber.

Kitang-kita kasi sa video na habang nagkakasayahan sila at kumakanta si Ivana, ang intimate nilang dalawa ni Marco na magkatabi at ang kamay ni Marco ay hindi lang nakadantay kung hindi humahaplos-haplos pa sa hita ni Ivana na naka-shorts lang.

Well, kung magiging judgmental talaga agad, pwedeng-pwede talagang isipin at sabihin na magdyowa sila dahil pang-magdyowa ang gano’ng kilos.

Although, sa isang banda, mukhang sobrang close nga sina Ivana at Marco dahil kahit dati pa, nagkaka-commentan sila sa kanya-kanyang Instagram accounts, not to mention, na-link din before.

Ilan sa mga comments ng netizens, “Tapos sinasabi niya sa vlog niya na walang lumiligaw sa kanya o wala siyang nakakatext o bf! Paasa lang para pagpantasyahan pa siya!”

Meron pang nag-comment na, “Magagalit si tiyong dyan. Lols.”

“Ganyan ba kayo magpahawak sa mga guy friends nyo? Himas na yan mga teh.”

“Napaka friendly naman ni Ivana para magpadantay ng kamay sa legs.”

Pero may mga naniniwala rin naman na friends lang daw talaga ang dalawa.

Pero ang isa sa aliw na comment na nabasa namin, “Okay lang kung kayo. Pero please lang, ‘wag mong iboto si Mocha at Michelle Gumabao!” Haha!

Haggard sa trabaho: Hirap kumita ng pera — Heart

Ang agang nag-Instagram Live ni Heart Evangelista kahapon, October 14. Tulog pa for sure ang karamihan, pero si Heart ay naka-live na at all-made-up at naka-aura na.

Kaya ang mga comments tuloy sa kanya, “how to be you po?” “Woke-up like this?”

At nang may magtanong dito na ba’t ang aga-aga mo naman?”

Sinagot ito ni Heart, “I know dear, ang hirap talagang kumita ng pera! Kailangan masipag ka at hindi lang siya ganda-ganda, kailangan may utak din siya, may creativity, may tiyaga at kailangan may vision. ‘Yun ang kailangang gawin, mahirap talaga.”

Nag-vlog din daw siya sa kung ano ang ginagawa niya sa taping. Sa taping ito ng I Left My Heart in Sorsogon at pinakita niya na mahirap daw talaga.

“Haggard siya, dear! Pinanindigan ko lang ang kaartehan ko kasi lagi akong fashion do’n kasi, request ko ‘yon, fashion designer eme siya. Pero sa totoo lang, pinaninindigan ko. At kailangan bilisan ko.

“Kapag nag-set-up, kailangan agad-agad nasa set ka na, baklas mga earrings, e, ilan ‘yan. So ‘yun, pinanindigan ko lang para hindi nila sabihing negative ang pag-arte ko.”

Sey pa niya, “Kaya naman. Kayang i-push. So hayan, hardworking tayo.”