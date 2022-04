Dahil kay Luis, YT: Jessy nalampasan matinding sakit sa puso

Kasama na rin sa listahan ng mga milyonaryo sa YouTube si Jessy Mendiola. Naka-hit na ng 1 million subscriber ang kanyang channel at masayang-masaya nga ito.

Special mention at talagang pinasalamatan ni Jessy ang kanyang mister na si Luis Manzano. Sa patience at suporta raw na ibinibigay nito sa kanya simula pa nga lang naman na magsimula siyang mag-vlog.

Natatandaan pa namin noong excited pa lang na kinukuwento ni Jessy ang plano niya na mag-open ng vlog. At first, blog pa lang at mas maging open siyang mag-share ng nangyayari sa buhay niya.

Dumaan din sa mga anxiety at depression si Jessy noon. Biktima rin siya ng mga pamba-bash, pero nakatulong nga sa kanya nang mag-vlog siya at sa pamamagitan nito, mas nakilala siya ng mga tao.

Sinabi rin ito ni Jessy sa kanyang IG caption. Aniya, “Thank you so much my howhow! I wasn’t expecting this. Thank you for your support and patience, my love. Ikaw talaga ang videographer/photographer ko. You always push me and motivate me especially when I’m about to give up. Thank you, thank you, thank you, I love you.”

At part pa rin ng post niya, sinabi nga niya na, “Honestly, itong YouTube channel ko ang tumulong sa’kin mag-heal sa mga past heartaches ko.

“Through my contents and vlogs, natuto akong ipakita ang totoong Jessy. Ngayon na dumadami na tayo, ibig sabihin, minamahal niyo ang totoong ako.”

Nasa Dubai pa rin sina Jessy at Luis at dito naman nila nakaka-bonding ang Daddy ni Jessy na mahigit dalawang taon nilang hindi nakasama.

Melai nag-birthday sa rally

Para kay Melai Cantiveros, best birthday ever raw niya ngayong taon. Noong April 6 ay 34 years old na si Melai at kahit na ang dami na niyang naging bonggang birthday celebration in the past years, para rito ay napaka-overwhelming daw ng birthday niya ngayon.

Kahit na birthday niya, sumampa pa rin si Melai sa isa sa mga naging campaign rally ng sinusuportahan niya sa pagka-Presidente na si V.P. Leni Robredo. At na-overwhelmed ito na sa mismong rally, do’n daw siya nag-celebrate at tila hindi maka-move-on na siya ang inabutan ng bouquet of flowers ni V.P. Leni.

Habang si Jolina Magdangal na ka-momshie at sa birthday greetings nito kay Melai ay nag-apply na kung pwedeng ituring na raw siyang bff ni Melai ay nag-comment sa post na ito ni Melai na, “Sooooo happy for you Momshie Mels!!!!”