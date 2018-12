Dahil kay James: Nadine tsinugi sa pagbibidahang pelikula

Hindi na si Nadine Lustre ang magbibida sa The Nurse na film project ni Direk Jun Lana. Ang hectic sked ni Nadine ang sinasabing dahilan kaya tuluyang naitsapwera na ang aktres.

Almost 2 years ding naghintay si Direk Jun kay Nadine dahil para sa kanya, perfect kay Nadine ang proyekto na isang suspense thriller. ‘Yun lang, hindi rin pala matutuloy.

May sabi-sabi naman na si James Reid daw ang dahilan ng pagi­ging busy ni Nadine. Gusto raw ni James na lagi silang magkasama. Kasa-kasama nga ni James si Nadine sa mga trabaho nito. Kapag nga naman ginawa ni Nadine ang The Nurse, mawawala sa tabi niya ang girlfriend since iba ang kapareha at hindi siya.

Marami ang nanghihinayang sa hindi pagkakatuloy ni Nadine at isa na nga dun ay si Direk Jun. Pagkatapos daw sana ng proyekto ay isa nang ganap na aktres si Nadine.

Mukhang tuloy naman ang pelikula at balitang si Bela Padilla ang kinokonsider upang ipalit kay Nadine.

Mga artista bakasyon mode na

Bakasyon mode na ang mga artista although may ilan-ilan pa ring nagte-taping na panghabol sa mga Christmas episode ng mga teleserye. Gaya ng Bubble Gang at Pepito Manaloto na tinapos na ang mga holiday episode nila bago mangibang bansa ang prime star nila na si Michael V na every year ay sa ibang bansa nag-i-spend ng Christmas holidays kasama ang pamilya. Ganun din si Alden Richards kasama ang pamilya na sa Japan na magpa-Pasko taliwas sa unang ulat na Amerika ito magbabakasyon pero balik ito sa Pinas para makadalo sa annual New Year countdown ng GMA sa MOA na taon-taon ginagawa.

Gaya ng telecast ng GMA Christmas Special na mas marami ang tumutok ay gayundin sa social media na halos lahat ito ang pinag-uusapan dahil bukod sa magagandang production number ay akma sa mga Pinoy ang mensahe ng programa. Hindi lang basta-basta entertainment kundi mabubuting aral ang ipinaramdam ng programa.

***

Sa pagbabalik namin dito sa Pilipinas ay ramdam na ramdam namin ang Christmas spirit na kinaiinggitan ng ibang netizen sa ibang bansa dahil sa haba ng holiday season dito sa atin. Wish nila na sana ganoon din daw sa kani-kanilang bansa.

Gusto namin i-commend ang PAL Cabin Crew ng PAL Flight 115 mula San Francisco noong Dec. 12 na dumating sa Pilipinas noog Dec. 14, 2018. Sila ay sina Vivienne Pineda na flight purser, Binky Viojan Pinedaq, Ann Margaret Gumaru, Ayna Riza Tan, Mary Anne Estacio, Dennis Enrico Toledo, at Miguel Enriquez Cortes. Sobra-sobra ang pag-aasikaso nila sa kapatid kong may karamdaman. Sa halos lagpas sa isang oras ng turbulence ng eroplano na enroute pa-Pilipinas ay kalma lang sila at ipinaramdam sa mga pasahero na normal lang na nagyayari ang mga ganito. Maraming salamat at saludo kami sa inyo.