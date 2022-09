Dahil kay Dahlia: Anne biglang humagulgol sa ‘Showtime’

Naloka, nagulat ang madlang pipol nang biglang humagulgol si Anne Curtis sa isang episode ng “It’s Showtime” kamakailan lang.

Sa segment kasi na “Miss Q&A: Queen of the Multibeks,” tinanong ang mga contestant kung sino sa tingin nila ang mas masasaktan kapag nagkahiwalay ‘yung anak at ‘yung ina.

Eh, tinanong din ni Vice Ganda ang co-host niyang si Anne kung ano ang opinyon niya tungkol dito, lalo na’t very hands on mom siya kay Dahlia.

“Naiiyak nga ako sa tanong eh! Kasi ayokong ever mangyari ‘yun. Pero I think as a mom, eventually, as they grow up, you have to let them spread their own wings and fly,” sey ni Anne habang tumutulo ang luha.

“Pero matagal pa naman ‘yun. So ie-enjoy ko pa naman ng unkabogable ang pagiging mommy. Ang hirap din because I think it also depends on the situation. Masakit din naman para sa isang anak na mawalay sa isang ina. So it really depends on the situation,” dugtong pa ng aktres.

Para naman sa Unkabogable Star, never malalaman ng isang tao ang pakiramdam kung hindi pa sila nagiging ina.

“Kung hindi ka pa nagiging ina, hindi mo malalaman kung gaano kasakit ito para sa isang ina. Ang alam mo lang ay kung paano masaktan bilang isang anak pero hindi rin natin alam kung gaano kasakit para sa isang ina. Only moms can tell,” saad ni Meme Vice.

