Dahil kay Batman:Moira tinawanan ng mga Marvel fan

By Athena Yap

Hindi matapos-tapos ang “Avengers: Endgame” fever sa social media, at sunod-sunod ta­­­­­l­­­­a­ga ang entry ng bawat Marvel fan sa kanilang ­Aven­­­gers exper­ience.

Isang linggo na nga matapos ang unang labas sa big screen ng naturang pelikula, at talaga namang blockbuster pa rin sa kahit anong mall ang “Aven­gers.”

Pinag-usapan naman sa social media ang kuwelang kulitan ng mag-asawang Jason Marvin at Moira dela Torre tungkol sa “Avengers.”

Medyo epic fail kasi ang sagot ni Moira kay Jason nang sabihin nito na manunuod sila ng “Avengers: Endgame.”

“I love my wife but first thing she asked me when I told her we’re watching endgame tomorrow was, ‘is batman gonna be there?’ wow… i cant…” sabi ni Jason sa kanyang tweet.

Umani ito ng samu’t ­sa­ring reaksyon sa mga fan, pero agad ding nag-reply si Moira sa tweet ni Jason ng emoji na napahiya at galit na emoji sabay binanggit ang account name ni Jason na “JASON MARVIN PH”. Yes! CAPS LOCK talaga ang pagkaka-type ni Moira sa kanyang tweet.

Anyway, tawang-tawa nga ang mga fan kay Moira at napaghalataan nga raw na hindi fan si Moira ng Marvel, pero okay lang dahil nagkaroon daw sila ng nakakata­wang pag-uusapan at hindi lang naman daw si Moira ang may ganoong eksena, maski raw ang mga fan ay minsan ding nalito sa mga movie ng mga super­hero.