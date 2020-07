Dahil dilawan: Kris inayawan ng mga bossing ng TV5

Hanggang sa sinusulat ko ito ay deactivated pa rin ang Instagram ni Kris Aquino. Ang Twitter niya ay nandiyan pa rin at ang huling tweet niya ay ang pictorial niya sa bagong show at may caption na “there’s nothing better than giving yourself a new beginning…”

Pero maingay na ang balitang hindi na matutuloy ang comeback talk show niya sa TV5 na ngayong 3rd Saturday sana ng July magpa-pilot.

Diumano’y tinutulan ng maraming executives ng TV5 kung kaya’t hindi na raw ito matutuloy, even if it’s actually a blocktimer naman.

Marami na ang netizens na nagtatanong kung totoo nga bang hindi na tuloy ang show niya. May mga nalungkot kung totoo nga dahil in fairness, nang pumirma si Kris at mag-post na samahan siya every Saturday, ang daming natuwa. Katibayan na name-miss na rin siya sa telebisyon at mag-host ng talk show.

Tila kung ano ang naging problema kaya nawala si Kris sa ABS-CBN noon ang dahilan din kung bakit diumano’y umayaw ang ilang executives ng TV5.

Takot pa rin ba na madikit o masabihang “Dilawan?” Huh!

Sabi naman ng ilang haters or bashers ni Kris, kasi naman daw, masyado itong excited at nag-announce agad, yun daw pala, hindi pa talaga sigurado?

Sa ngayon, wala pa rin talagang kumpirmasyon maging sa Cornerstone. Hintayin na lang kung posible pa rin ba ang comeback o wala na talaga? Abangan na lang din kung hanggang kailan ang planong “Instagram detox” ni Kris at siguradong sa pagbabalik nito, imposibleng hindi ito mag-post ng related sa isyu.

Max tinulungan ni Pancho na manganak

Hindi pa namin nakakausap ang bagong Mommy na si Max Collins, pero ang Mister nito na si Pancho Magno ay kinumpirma na nang mag-direct message kami rito kung nangangak na nga si Max.

Wala pa silang pino-post sa kanilang mga social media accounts tungkol sa panganganak ni Max and the baby boy.

Ang balita pa lang, noong Lunes, July 6 nanganak si Max. Ang plano nila ay home birth at tutulong si Pancho sa panganganak bilang may experience na rin ito sa pag-a-assist noong nag-aaral pa ng nursing.

Tila ayaw pang i-share or i-expose ng mag-asawa ang baby niya. Matipid o halos hindi talaga naglalabas ng details sina Pancho at Max.

AlDub nakakakilig pa rin

“Ang guwapo naman ng cameraman!,” ang halos mababasang comment sa Instagram post ng Eat Bulaga. Ang Asia’s Multimedia Star na Alden Richards kasi ang may hawak ng camera.

Mukhang nagsisimula na talaga itong sumubok ng pang-behind the camera work. Naririnig namin ito kay Alden na isa sa mga gusto rin niyang gawin.

At kahit na alam naman ng lahat na in-love si Maine sa totoong buhay sa boyfriend nito na si Arjo Atayde, ang dami pa rin talagang kinikilig kina Alden at Maine.

Feel na feel ng mga ito ang ikatlong picture na pinost ng Eat Bulaga na tingin daw nila, si Maine lang naman ang talagang kinukuhanan ni Alden.

Sa isang banda, kung si Alden ay araw-araw nagla-live sa Eat Bulaga, sa Sunday ay mapapanood na rin ng live ang All Out Sundays.