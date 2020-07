Dagdagan ang WASH facilities sa mga paaralan

Ang water, sanitation, and hygiene o WASH facilities sa mga paaralan ay hindi lamang mahalaga sa panahon ng kasalukuyang pandemya. Mahalaga ang pasilidad na ganito araw-araw upang mapanatiling malusog ang pangangatawan at makaiwas sa anumang uri ng sakit ang mga bata pati na ang mga guro. Bukod diyan, dapat din ay mayroong sapat na suplay ng sabon, sanitizer at alcohol ang mga paaralan.

Gayunpaman, kahit wala munang face-to-face classes sa darating na pasukan, napakahalagang mamuhunan ang mga eskwelahan sa ganitong mga pasilidad lalo na kapag nagbukas na ang mga paaralan at magkaroon na tayo ng physical classes.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, hinihimok ng inyong lingkod ang Department of Education o DepEd na bigyan ito ng prayoridad at pabilisin ang pagpapatayo ng mga WASH facilities sa mga paaralang wala pang ganitong uri ng mga pasilidad.

Noong nakaraang taon, iniulat ng DepEd na kalahati lamang sa 35,005 paaralang bahagi ng programang WASH in Schools (WinS) ang may pasilidad na may sabon at tubig. Wala pang 40 porsyento sa mga paaralang ito ang nagsasagawa ng araw-araw na pangangasiwa ng paghuhugas ng kamay. Habang noong 2016 naman, iniulat ng DepEd na mahigit 3,000 na pampublikong paaralan ang walang mapagkunan ng ligtas at malinis na tubig.

Hindi na kailangan ng pandemya para ipaalala sa mga eskuwelahan ang importanteng mga bagay na tulad nito. Ngunit dahil sa krisis na dulot ng COVID-19, kailangang magdoble-ingat tayo at laging maging handa para mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, pati na rin ang mga guro at kawani ng paaralan.

Sa inihain ng inyong lingkod na Senate Bill No. 1565 o ang Education in the New Normal Act, iminungkahi ko ang paggamit ng Special Education Fund (SEF) ng local school boards mula sa iba’t ibang local government units (LGUs) para sa pagpapatayo ng mga handwashing facilities, pagbili ng sabon, alcohol, sanitizers at iba pang public health supplies tulad ng mga thermometer, face masks at face shields.

Isinusulong din natin sa naturang panukala ang mga information campaign sa mga paaralan upang mabigyang-diin ang palagiang paghuhugas ng kamay, pag-sanitize at iba pang mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus at maging ang iba pang uri ng sakit. Alang-alang sa mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan, hindi ito maaaring maisantabi.