Dagdag SSS kontribusyon awat muna

Hiling ni Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite na isantabi muna ang pagpapatupad ng 12% – 13% dagdag sa kontribusyon ng mga Social Security System (SSS) members.

Paliwanag ni Gaite, naghihirap pa ang mamamayan ngayon dala ng pandemia at bumabangon pa lamang Kaya dapat munang ipagpaliban muna ang pagpapatupad nito.

“Baka naman kaya iyang ipagpaliban? At least until our workers are able to bounce back from the hardships being caused by the pandemic and the subsequent economic crunch. Hindi naman nila ikalulugi ang pagpapaliban ng dadag kontribusyon,” giiit ni Gaite.

Dagdag pa Gaite, hwag na umanong dagdagan ang pasanin ng gipit pang mga mamamayan sa halip tulungan munang makabangon.

Unang inanunsyo ng SSS na tuloy ang dagdag sa kontribusyon ng miyembro nito sa darating na taon.(Eralyn Prado)