Dagdag singil ng Meralco inaawat ng kongresista

PUMALAG na ang grupo ng isang kongresista sa serye ng dagdag singil sa kuryente ng Meralco kaya kahapon ay nagsagawa sila ng kilos protesta sa tapat ng isang sangay ng kompanya sa Kamuning, Quezon City para kalampagin ito sa hindi maawat na power rate hike.

Ngayong Marso ay may dagdag na P0.87 kilowatt per hour na singil ang Meralco habang P0.12 naman sa susunod na buwan ng Abril ay P0.12.

Ang dagdag singil sa Abril ay bahagi ng P1.08 big time rate hike na ipinatupad nitong Pebrero na pumapalo sa P0.97 at installment basis ang ginawang diskarte ng paniningil ng power distributor.

Inupakan ni Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao ang pagtrato sa Meralco na tila pangu­ngunsinti anya sa sob­rang paniningil nito sa mga konsumer.

Iginiit ni Casilao na noong nakaraang taon ay inatasan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang Meralco na ibalik ang P6.9B na ‘over-recove­ries’ sa loob ng nakalipas na tatlong taon.

“ERC only ordered Meralco to refund its customers, there’s no more any sanctions as overcharging is violative of its clients’ rights.On the other hand Meralco is quick to cut power supply or worse taking out meters of those who missed payment, they also put charges for re-connection,” pagbibigay-diin ni Casilao.