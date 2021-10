Dagdag-presyo hinirit sa 4 Noche Buena item

Humirit umano ng taas-presyo sa Department of Trade and Industry (DTI) ang mga manufacturer ng mga Noche Buena item na ham, tomato sauce, pasta at creamer.

“Just a few have requested for price hikes – ham, tomato sauce, pasta, cream,” pahayag ni DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Ang mga naturang hirit sa taas-presyo ay pag-aaralan umano ng Consumer Protection and Welfare Group at ilalabas ang desisyon sa susunod na buwan.

Ayon naman kay DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabochan, ang mga Noche Buena item na inaasahan nilang hihiling ng taas-presyo ay iyong mga apektado ng African Swine Fever. Halimbawa na rito ang hamon.

Wika ni Cabochan, sisiguraduhin ng ahensya na maraming pagpipilian ang mga konsyumer na brand ng hamon upang makatipid pa rin.

Samantala, ang iba pang Noche Buena item katulad ng fruit cocktail, cheese, sandwich spread, mayonnaise, keso de bola, pasta/spaghetti, at elbow at salad macaroni ay wala namang hirit na dagdag-presyo. (Mark Joven Delantar)