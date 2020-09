Dagdag pondo para sa distance learning inaabangan na sa Bayanihan 2

Sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong taon, nakita natin kung gaano kahalaga ang papel ng local government units (LGUs) upang masiguro na hindi maaantala ang ligtas at maingat na pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng banta ng CoViD-19.

Mayroong ilang LGUs na gumagamit na ng kanilang Special Education Fund (SEF) para sa distance learning kahit na hindi pa epektibo ang Bayanihan to Recover As One Act o Bayanihan 2. Ngunit mas mainam nang mayroong batas na magma-mandato upang tuloy-tuloy na ang paggamit ng naturang pondo sa ilang pangangailangan sa eskuwela hanggang pormal nang magbukas ang klase sa Oktubre.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, nais ng inyong lingkod na bigyang diin ang isang mahalagang probisyon na ating ipinanukala sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 kung saan pinahihintulutang gamitin ang SEF para sa pagpapatupad ng online learning, pag-imprenta at pamamahagi ng self-learning modules.

Maaari ring gamitin ang SEF para sa pagpapatayo ng mga handwashing stations at pagbili ng mga public health supplies tulad ng sabon, alcohol, sanitizers, disinfectants, thermometers, face masks at face shields.

Sa ilalim ng Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991, ang SEF ay nagmumula sa isang porsyentong buwis na pinapataw sa mga ari-arian. Ang pondong ito ay kadalasang ginagamit para sa pagpapagawa ng mga gusali sa paaralan. Ayon sa kasalukuyang batas, ginagamit din ang SEF para maipambili ng mga aklat at iba pang kagamitan sa paaralan, pati na rin sa pananaliksik.

Dahil hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon lamang ang bisa ng Bayanihan 2, nandiyan na rin ang inihain nating panukalang batas na nagsusulong ng pangmatagalang pagpapalawig sa paggamit ng SEF para sa distance learning—ang Senate Bill No. 1579 o ang 21st Century School Boards Act.

Sa ilalim ng nasabing panukala, maaari ring gamitin ang SEF para sa sahod ng mga guro at iba pang empleyado ng mga pampublikong paaralan. Layon din nito na gamitin ang SEF para sa sahod ng pre-school teachers at sa pagpapatakbo ng programang Alternative Learning System o ALS. #