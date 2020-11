Dagdag pasahero sa mga shuttle service

Pinayagan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang isang upuang pagitan o full seating capacity sa mga shuttle service na ginagamit ng mga kompanya para sa kanilang mga empleyado.

Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque subalit kailangan aniyang maglagay ng divider at ipatupad ang mga kaukulang health at safety measure sa mga shuttle service.

Aniya pa, maglalabas ang Department of Labor and Employment (DOLE) at Department of Trade and Industry (DTI) ng kaukulang advisory para sa mga private shuttle hinggil sa bagong kautusan ng IATF.(Prince Golez)