Dagdag pasahero sa mga jeep, bus hinirit kay Duterte

HINILING ni National Economic and Development Authority (NEDA) acting Secretary Karl Kendrick Chua kay Pangulong Rodrigo Duterte na palawakin ang public transport mula 50% hanggang 75% para mas maraming manggagawa ang makabalik sa trabaho.

Napansin aniya ng NEDA na kulang ang public transport kaya mahalagang madagdagan ito para mas maraming manggagawa ang makabiyahe.

“Kulang po ‘yong public transport natin so we propose with further proper safeguards na i-further expand natin ‘yong public transport from 50-75 percent para mas marami ang makabalik sa trabaho,” ani Chua.

Maging ang mga biyahe mula sa probinsya ay hiniling ng NEDA na payagan nga ng kanilang operasyon para makabalik sa lungsod ang mga manggagawang umuwi sa mga probinsya noong nagpatupad ng lockdown.

“Nakita po namin na kulang po iyong inter-province bus operation natin. Marami pong mga manggagawa iyong nag-ECQ, bumalik po sila ng probinsya. Ngayon po, hindi sila makabalik ng ganap sa kanilang trabaho,” dagdag ni Chua. (Aileen Taliping)