Dagdag ospital, kolehiyo sa Bulacan target ni Sy-Alvarado

Target ni Bulacan Gubernatorial bet Willy Sy-Alvarado ang pagdaragdag ng mga ospital at sangay ng Bulacan State University sa lalawigan sa sandaling mahalal na gobernador.

“Kailangan ilapit natin sa mamamayan ang pinasiglang serbisyong pangkalusugan at edukasyon para sa kabutihang pangkalahatan matapos ang pandemyang dinanas”, diin ng bise gobernador.

Kasabay nito, binigyang diin ni Alvarado na dapat maluklok sa lalawigan ang may sapat na karunungan at karanasan, may malinaw na plataporma at programa sa usapin ng kalikasan, kabuhayan at kaunlaran at may malalim na pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan para makamit ang mga layuning ito.

Giit pa ng dating gobernador na ibabalik niya sa lalawigan ang pagkakaroon ng patas at pantay na pagtingin at pagkalinga sa mamamayan ng lalawigan.

Batay sa datos ng lalawigan, 136 award ang tinanggap ni Alvarado sa 9 na taon nitong panunungkulan bilang gobernador. Tumanggap din ito ng Seal of Local Governance sa loob ng 5 taon, at Kalasag award o pinakamataas na gawad mula sa Department of National Defense.

Noong nanungkulang gobernador, halos 7 bilyong pisong pondo ang naiwan ni Alvarado sa kaban ng lalawigan mula sa 2.7 bilyong pisong budget nang una siyang umupo dito.