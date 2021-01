Dagdag-kontribusyon ng SSS, suspendihin

Inihain po natin ang Senate Bill No. 1965 na naglalayong ipagpaliban ang dagdag na kontribusyon ng SSS na nakasaad sa Republic Act No. 11199 o ang “Social Security Act of 2018”.

Nais po nating amyendahan ang nasabing batas upang maipagpaliban ang pagpapatupad ng pagtaas ng bagong SSS contribution rate habang may pandemya.

Natutuwa po tayong ibalita na isa ang ating SBN 1965 sa tatlong panukalang batas na nakapaloob sa Committee Report No. 166 na naiulat sa plenaryo ng Senado noong nakaraang linggo sa pangunguna ng pinuno ng Committee on Government Enterprises, Senator Richard Gordon.

Ayon po sa Committee Report, bibigyang kapangyarihan ang Pangulo ng Pililpinas na pansamantalang ipahinto ang dagdag- kontribusyon ng SSS sa loob ng anim na buwan o higit pa depende sa sitwasyon.

Malinaw na po siguro sa ating lahat ngayon kung paanong naapektuhan ng COVID-19 pandemic ang ating mga manggagawa at sektor ng negosyo.

Ayon po sa October 2020 Labor Force Survey, pumalo sa 8.7% ang unemployment rate sa bansa katumbas ng 3.8 milyong Pilipinong nawalan ng trabaho.

Subalit higit na mas mataas pa po ang datos mula sa SWS kung saan umabot sa 27.3 milyong Pilipino o 45.5% ng ating labor force ang nawalan ng trabaho sa kasagsagan ng pandemya.

Hindi lamang po ang mga maliliit na negosyo ang naapektuhan ng krisis dahil maging ang mga higanteng mga manufacturing company at hotel chain, nag-anunsyo na rin ng “shut down” at “temporary closure”.

Aabot po sa 2,167 mga kumpanya ang permanenteng nagsara ng negosyo habang 100,290 naman ang pansamantalang nagsara para mapigilan ang kanilang pagkalugi.

Nagpatupad din po ng mga alternative work arrangement ang mga kumpanya tulad ng reduction of workdays at forced leaves para makaugapay sa krisis subalit nagdulot po ito ng pagbaba ng sweldo at take-home pay ng ating mga manggagawa.

Ayon sa DOLE, aabot po sa mahigit 3-milyong manggagawa ang apektado dahil sa implementasyon ng mga flexible work arrangement at mga temporary closure.

Kaya’t nais po nating ipatigil muna ang nakaambang pagtaas ng SSS contribution habang may pandemya dahil makakapag-remit lang po ang ating mga kababayan sa SSS kung may trabaho at pinagkakakitaan sila.

Nagpahayag po kasi ang SSS na itutuloy nila ang dagdag-hulog ngayong Enero kung saan magiging 13 porsiyento na ang kontribusyon ng mga SSS member, mula sa kasalukuyang 12 porsiyento ng sahod.

Katumbas po ito ng dagdag na bayarin na P100 para sa mga sumasahod ng P10,000; P200 para sa mga sumasahod ng P20,000; at P850 para sa mga sumasahod ng P25,000 pataas.

Sinasabing maliit lang naman ang dagdag-hulog kung titingnan ang kontribusyon ng mga miyembrong kumikita ng P20,000 pababa pero kung ang titingnan po natin ay yung kumikita ng P25,000 pataas, malaking halaga po ito.

Sadyang kailangan po ang “moratorium” sa dagdag- kontribusyon at hindi naman sa kasalukuyang buwanang kontribusyon na pinaghahatian ng manggagawa at employer.

Nauunawaan po natin na layunin ng SSS na protektahan ang kanilang “fund life” kaya’t isinusulong nila ang dagdag na singil sa monthly contribution ng mga miyembro subalit sa kalagayan po ngayon ng ating mga manggagawa, sadyang hindi po talaga ito makatarungan at hindi rin napapanahon.

Pansamantala lang po ang hinihingi nating suspensyon hanggang makabangong muli ang ating mga negosyante’t manggagawa.

