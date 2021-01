Dagdag buwis ng DTI, proteksyon sa manggagawa ng auto industry

Sa bagong Department Order ng DTI, magbabayad ng karagdagang buwis ang mga imported na sasakyan halagang P70,000 sa bawat kotse at P110,000 sa bawat light commervial vehicle (LCV).

Eto ang tugon sa inirereklamo ng Philippine Metalworkers Alliance (PMA) na pagkawala ng trabaho dahil sa pagdagsa ng mga imported na sasakyan sa bansa. Ayon sa reklamo, higit 70% ng mga kotse at higit 90% ng mga LCV na nabenta sa Pilipinas noong 2018 ay puro imported. Sa ilalim ng RA 8800 “The Safeguard Measures Act”, may kapangyarihan ang DTI na magrekomenda ng action para pangalagaan ang interes ng Pilipinas.

Suportado ng Philippine Parts Makers Association (PPMA) ang ginawa ng DTI. Sila ang makikinabang kung muling lalago ang bilang na mga sasakyang gawa sa Pilipinas. Tinuligsa naman eto ng Chamber of Automobile Manufacturers of the Philippines, Inc. (CAMPI) at Association of Vehicle Importers and Distributors (AVID).

Mainit na sinagot ng PMA at Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) ang sinabi ng CAMPI. Sinabi ng grupo na hindi nakikita ng CAMPI ang nangyayari sa industriya at sa mga mangggawa nito.

Ayon sa kanila, ang order ng DTI ay para pangalagaan ang lokal na motor vehicle manufacturing, at protectahan ang mga manggagawa sa auto industry na ngayon ay dominado ng mga imported. Panahon na para alagaan ng pamahalaan ang mga lokal na manufacturers at mga manggagawa, kasama ang mga gumagawa ng mga piyesa.

“We are thus surprised by the statement of the Chamber of Automobile Manufacturers of the Philippines, Inc. (CAMPI) claiming that the provisional safeguard measures against imported vehicles ‘is yet another blow to the automotive industry,’” ang sabi ng PMA.

Pinunto ng PMA na ang mga imported ang sumisira sa employment, at kung hindi maglalagay ng protection, puputaktehin nito ang mga locally-made, at lalo pang babaha ng mga imported na modelo.

“Why is CAMPI not worried about the disruption in the lives of workers and their families because of the loss of employment? Why is it not alarmed that countless formal and informal suppliers of goods to the local auto industry would lose their business, thus affecting adversely many workers and their families?” tanong naman ng SENTRO.

Dapat pa daw etong sundan ng malinaw na plano sa pagsusulong ng auto industry. Binanggit nila ang Comprehensive Automotive Resurgence Strategy (CARS) Program na nagbibigay ng incentivo sa mga gagawa ng local na sasakyan. Ang dadag na buwis (sa imported) ay maaari pang makatulong sa car industry ngayong panahon ng pandemic.

Pinuna ng grupo ang CARS program, na hangga ngayon ay nanatiling bakante ang ikatlong slot. Sa ngayon, Toyota Vios at Mitsubishi Mirage lamang ang tinutulungan ng CARS program. Dapat din daw bigyan ng bagong incentives ang mga kumpanyang matagal ng may production sa Pilipinas.

Sa ating pananaw, hindi mapipigil ang pagbaha ng mga imported sa lokal na merkado, hangga’t nakapaloob ang Pilipinas sa mga free trade agreements, lalo na ang mga galing sa Indonesia at Thailand. Hindi rin maglalaon ay dadagsa ang mga galing sa China, dahil sa murang buwis sa mga eto.

Dahil sa free trade, mas praktikal umangkat ng mga sasakyan, kaysa magpatakbo ng mga planta. Bukod sa production costs, masalimuot ang magpatakbo ng planta dahil problema ng kuryente, taxes, permits, infrastructure, labor union at red tape.