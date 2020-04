Dagdag buwis hindi napapanahon – Sotto

Hindi ngayon ang tamang panahon para magsulong ng karagdagang buwis upang makalikom ng pondo ang gobyerno.

Ito ang paninindigan ni Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa harap ng mga ulat na sinusulong ng bagong NEDA chief ang pagpapairal ng bagong buwis.

Ayon kay Sotto, maraming puwedeng pagkunan ng buwis ang Department of Finance tulad ng mga nakikinabang sa pagbagsak ng halaga ng produktong petrolyo.

“Noong isang araw binalita sa akin ni Sec. Sonny Domingez ng Department of Finance na bumaba daw ang gasolina, P17. Aba, matindi yun. Matinding baba yun, hindi ba? Kung P17 ang binaba, at bababa pa, bababa pa raw, eh di yung bawas na yun ay pwede nating itax doon sa mga kompanya, hindi ba? Yun, kung mga ganoon ang mga tatargetin, okay lang, ganoon. Kahit mga three or four percent, nung nasasave sa buwis na yun baka pwedeng makuha ng gibyerno, pwedeng pangdagdag sa tulong sa Covid-19 yan,” paliwanag ni Sotto.

“Pero additional taxes that will burden the Filipino, or the common tao, ay huwag muna. Huwag naman kasi hindi ngayon ang panahon para gawin yan.”diin pa niya sa isang radio interview.