Daga binigyan ng award sa kabayanihan

Isang daga sa Cambodia ang ginawaran ng parangal dahil sa kabayanihang ginawa nito nang ilagay ang sariling buhay sa kapahamakan para iligtas ang iba.

Binigyang pugay ng People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) si Magawa, isang African giant pouched rat, dahil sa mahalagang ambag nito sa paghanap ng mga landmine sa Cambodia. Sa naturang bansa, dose-dosenang tao ang nasusugatan o hindi kaya’y namamatay dahil sa mga nakakalat na landmine at iba pang pampasabog dulot ng giyera na dumaan ilang dekada na ang nakararaan.

Unti-unting sinolusyunan ng Cambodia ang problema sa landmine, ngunit masyado itong naging delikado para sa mga tao. Dito pumasok si Magawa, na sinanay para makaamoy ng mga explosive, at sakali mang maapakan ito ay hindi sasabog dahil sa liit ng daga.

Sa pitong taon na pagsisilbi ni Magawa, nakahanap na siya ng 39 na landmine at 28 pang pampasabog sa abot 141,000 square meter ng lupa. “Magawa is a hero rat. We’re thrilled to celebrate his life-saving devotion by awarding him the PDSA gold medal,” ayon kay PDSA Director General Jan McLouglin. (RP)