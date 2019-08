WALANG BOLAHAN

Dra. Margarita Holmes

Dear Dra Holmes:

Is there something wrong with me because I am attracted to older ­married men? Are “­daddy issues” the same as a ­“father complex” and do I have either? I am 44 yrs old and still single. Sweet Angel

Dear Sa (Sweet ­Angel):

Maraming salamat sa iyong sulat na ­pinublish natin ng buo noong ­nakaraang Lunes, Agosto 26. Sa huling kolum ko, noong nakaraang Miyerkoles,sinabi ko na ang ­father complex, ang walang malay na damdamin at isip ng isang tao (babae o lalake) tungkol sa ­konsepto na tatay – ay maaaring may epektong positibo o negatibo.

Sinabi ko rin na kung negatibo ang father ­complex ng isang babae, maaaring ang kanyang konsepto ng sarili ay depende sa pag-aproba ng mga lalake, lalo na ang mas matanda sa kanya.

Ang Daddy issues ang negatibong aspekto ng father complex at, kadalasan, ay nakapokus (focus) lamang sa relasyong sekswal. Ang babaeng may “daddy issues” ay kadalasang isang babae na may kulang na relasyon sa tatay niya, kaya ang kanyang reaksyon ay maghanap ng mga lalakeng katulad ng tatay niya, kung kahit man lang sa agwat ng edad nila at na may asawa na.

Kadalasan, itong klaseng relasyon ay hindi tatagal, lalo na sa bansang katulad natin na walang divorce. ­Palagay mo kaya, dearest Sweet Angel, na ang iyong mga daddy issues ang dahilan na hindi ka pa kasal?

Kahit na mayroon kang daddy issues, huwag kang madismaya. Maari kang matul8ngan rito, para hindi na ito ang tumulak sa iyong pagpili ng mga partner sa ­buhay mo.Hindi madaling gawin ito, pero at least, ­nalakad mon a ang unang hakbang (you took the first stepin a long journet): ang pagbuka ng isip mo nab aka ka may ­problema. Ingat, my dearest sweet angel—MG Holmes

