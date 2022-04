Dadami trabaho `pag pinalakas maliliit na negosyo – Lacson

Nais ni presidential candidate Senador Panfilo `Ping’ Lacson na magpokus ang pamahalaan sa pagbangon ng mga maliliit na negosyo o micro, small and medium enterprises (MSMEs) dahil malaki ang maitutulong ng sektor na ito sa problema ng bansa sa kakulangan ng trabaho.

“We should revive our MSMEs, which are the biggest supplier of labor. Our MSMEs should be the first to be revived because they were the first to suffer (because of the pandemic),” sabi ni Lacson sa panayam sa kanya nang magtungo sa Bogo, Cebu.

Sa ngayon ay nagsisimula pa lang aniya bumangon ang mga MSME matapos ang mahabang lockdown sa COVID-19 at nation pang sumisirit naman ang presyo ng langis.

Ayon kay Lacson, 99.5 porsiyento ng mga negosyo sa bansa ay binubuo ng mga MSME at nasa 63.2 porsiyento ng kabuuang labor force sa bansa ang nagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo.

Kapag siya ang naging pangulo ng bansa, siniguro ni Lacson na tutulungan ang mga MSME na magkaroon ng ayudang pinansiyal gaya ng microfinancing at credit facilities.