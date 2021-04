Dacera camp sa 11 absuweltong suspek: Hindi pa tapos ang laban!

Hindi ikinagulat ng pamilya ng nasawing flight attendant na si Christine Dacera ang pagbasura sa kasong rape with homicide na inihain laban sa 11 suspek, ayon sa abogadong si Roger Reyes.

“The Dacera family was not surprised that the rape with homicide case filed by the police was dismissed because there’s so many irregularities,” sambit ng abogado ng pamilya Dacera sa Manila Bulletin report.

“We were not surprised na ganito resolution ng fiscal. Remember, ginamit ng Makati Police ay medical report ni Dr. Sarmiento saying natural cause ang pagkamatay,” dagdag niya.

Ibinasura ng Makati City Prosecutor’s Office ang rape with homicide laban sa 11 suspek dahil sa kawalan ng probable cause.

Ani Reyes, may dalawang pagpipilian ngayon ang Dacera camp — ang iapela ang resolusyon sa Department of Justice o maghain ng hiwalay na reklamo kung saan ang pamilya Dacera na ang tatayong mga complainant at hindi pulisya.

“This is not yet over, this is just a comma, and not a period,” sambit ni Reyes.

Enero 1 nang natagpuang patay si Dacera sa bathtub ng Room 2209 ng City Garden Grand Hotel sa Makati City. (Issa Santiago/ Mia Billones)