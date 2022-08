Dabawenyo tinalagang Papal guard sa Vatican

Pasok bilang Pontifical Swiss Guard sa Vatican City ang full-blooded Pinoy na si Sebastian Esai Eco Eviota.

Ayon ‘yan kay Fr. Gregory Ramon Gaston, Rector ng Pontificio Collegio Filipino, ang nasabing appointment ay mula sa liham ni Swiss Guard commander Christoph Graf na may petsang Enero 17, 2022.

“We are happy to see children of Filipinos incorporated into the Church and society abroad,” aniya sa panayam ng Radio Veritas nitong Huwebes.

Tubong-Davao City si Eviota, at noon pa man umano ay aktibo na siya iba’t ibang gawaing pansimbahan.

Para kay Gaston, ang pagkaka­bilang ng Pinoy sa hanay ng Swiss Guard ay patunay na laganap ang missionary work ng mga Pilipino bilang Kristiyano, lalo pa’t pangatlo umano ang Pilipinas sa mga bansa na may malaking bilang ng na-baptismohang Katoliko na aabot sa higit­ 80 milyon.

Si Eviota ay unang full-blooded Pinoy na nakapasok sa Pontifical Swiss Guard, gayunman nauna na sa kanya ang Swiss-Filipino na si Vincent Luthi.

Ang kanyang ama na si Diomedes­ Eviota Jr. ay mula sa Surigao City habang ang kanyang ina na si Editha Eco ay nagmula naman sa Agusan Del Sur.

Ang Pontifial Swiss Guard ay isang minor armed force at honor guard na pumoprotekta sa Santo Papa at sa Apostolic Palace.

Naitatag ito noong 1506, at itinuturing na kabilang sa pinakamatandang military unit na patuloy pa rin sa operasyon.