Daan tungo sa libreng dialysis

Noong April 22, Huwebes, ay nagkaroon ng maliit na virtual kwentuhan ang aking opisina kasama si Rey na syang Presidente ngayon ng Dialysis PH, isang support group ng mga pasyenteng nagda-dialysis. Tila hindi kasi sila napapahalagahan, ngayong ang atensyon ng lahat ay nasa COVID-19. Sana ay tandaan natin na hindi lang mga COVID-19 patients ang nahihirapan dahil puno na ang mga ospital. May mga tao pa rin na may chronic illness na nakasalalay ang buhay sa mga serbisyong medikal.

Kaya naman kinausap natin ang ilang pasyenteng sumasailalim sa dialysis upang marinig natin mula sa kanila mismo kung paano natin madudugtungan ang kanilang buhay. Hindi kasi biro ang gastos sa gamutang ito. Nasa 12,000 ang inilalabas kada linggo para matustusan.

Sa ngayon, mayroong 90 sessions na pwedeng i-avail sa pamamagitan ng Philhealth, pero ayon sa mga pasyente ng dialysis, kulang pa rin ito, kaya ang panawagan ay itaas pa ang bilang ng mga sessions.

Isa sa mga nakilala ko si Randy na 13 years nang nagda-dialysis. Sa kabila nito, aktibo siya sa support group na Hemodialysis Patients and Relatives Organization sa Facebook. Nitong nag-lockdown, nahirapan siya magpunta sa dialysis centers dahil walang bumabiyaheng pampublikong sasakyan. Umabot na rin sa punto na nagbenta sila ng negosyo at lupa para lang may maipangtustos sa mga sessions.

Si Caio naman, dating healthcare worker bago magdialysis. Kung dati, bilang nurse, sya ang nag-aalaga sa mga pasyente, siya naman ngayon ang nagda-dialysis for eight years. Bagamat huminto muna sya sa kanyang career, hindi naman sya tumigil sa pagtulong sa kapwa bilang isa sa pinakaaktibo at pinaka-passionate na advocate na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa pinagdadaanan ng mga patients. Ikinwento rin niya ang hirap na sitwasyon ngayon sa mga dialysis centers dahil sa pandemya.

Ang senior citizen naman na si Lola Teresita, kailangang lumabas ng bahay at pumunta ng ospital tatlong beses sa isang linggo para magpa-dialysis. Yan ay sa gitna ng pandemya, kung saan pinakahigh-risk ang mga seniors. Nakikipagsapalaran siya at sinusuong ang panganib na COVID-19 para makapagpagamot, at kinakaya nya ito dahil sa matinding suporta at kalinga ng kanyang mga anak.

Narinig din natin ang kwento ni Jay, na sya ngayong nangangalaga sa kanyang amang nagda-dialysis. Dati siyang guro, pero tumigil na muna at pumasok sa online selling para maasikaso si tatay. Aminado si Jay na noon ay hindi naging maganda ang kanilang samahan ng tatay niya, pero para sa kanya, that’s all in the past. Ang mahalaga ngayon ay patuloy niyang aalagaan ang kaniyang mga magulang.

Sila ang iba’t ibang mukha ng laban ng ating mga kababayang nagdadialysis.

Napakalapit sa akin ang usaping Kalusugan at bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Health, kaya humahanap tayo ng paraan para makapagbigay ng suporta at tulong na magdudugtong ng buhay sa ating dialysis patients. Noon, kasama tayo sa masidhing nagsulong na doblehin ang coverage ng dialysis sessions mula 45 sa 90 session na pwedeng i-avail sa ilalim ng PhilHealth. Nakakapagbigay rin naman ang aking opisina ng pangdagdag. Ngunit, hindi talaga ito sapat.

Kaya nais nating itaas mula 90 to 144 ang mga sessions na pwedeng i-claim, para mabawasan ang pasanin nila. Balak ko rin na mag-file ng panukalang batas para ma-institutionalize na ang 144 free sessions gaya ng ginawa natin para sa mga senior citizens.

Kung may libreng oras kayo, panoorin ninyo sa aking official Facebook page: Senator Risa Hontiveros ang aming kwentuhan. I-share ninyo na rin ito para mas marami pang tao ang ma-inspire sa kwento ng ating mga kababayan.

Makakabangon tayong lahat!