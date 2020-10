Daan patungo sa paglilingkod sa Diyos!

Ipinanganak si Pedro Garavito, anak ng isang huwes at gobernador noong 1499 sa Alcantara, kanlurang Espanya. Nag-aral siya ng pilosopiya sa Unbersidad ng Salamanca, pinili niya ang dana patungo sa paglilingkod sa Diyos, sa halim na karangalan at kabatugan katulad ng kanyang ama.

Sa edad na 16, pumasok si Pedro sa Orden ni San Francisco, naging pari si ya noong 1524 at nahirang bilang ‘Guardian’ ng St. Mary of the Angels Friary sa Rebredillo. Lubos siyang hinangaan ng mga tao, lalo na ng mahihirap, lalo na sa kanyang mga pangaral ukol sa malasakit at awa sa kapwa.

Mas ginusto ni Fray Pedro makasama ang mga dukha sa gitna ng kanyang tagumpay bilang pari. Di nagtagal, nagtatag siya ng isang sangay ng mga Pransiskano na kanyang binigyan ng lalong mahigpit na reglamento na kilala sa pangalang ‘Alcantarinos.’

Si Pope Julius III ang nagbigay ng basbas sa grupo ni Pedro ng Alcantara. Si Santa Teresa ng Avila ang inspirasyon ng pari sa reporma ng Franciscan Order. Katulad ni Teresa nakaranas si Pedro ng oposisyon at batikos. Sa Talambuhay ng santa nakuha ang maraming impormasyon tungkol kay Pedro.

Ayon kay Santa Teresa tanglay ng dakilang Pundador ang kakayahang mahulaan ang mga panyayari sa hinaharap. Dagdag pa ng santa kahanga-hanga ang penitensiya ng kaibigan na kadalasan ay isang beses lang kumain sa isang linggo. Ang karukhaan ni Padre Pedro, aniya ay tunay na makapukaw-damdamin.

Sa aklat ni San Pedro Alcantara, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapakasit at panalangin upang labanan ang tatlong kaaway ng kaluluwa— ang mundo, ang demondyo at ang laman (Treatise of Prayer and Meditation). Ang kilalalng ‘Doctor sa Teolohiya Mistika” ay namatay na nakaluhod noong Oktubre 18, 1652.

San Pedro ng Alcantara, Ipanalangin mo kami!