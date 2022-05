DA winarningan Marcos admin! Suplay ng bigas kakapusin

Binalaan ng Department of Agriculture (DA) ang papasok na administrasyon ni Presumptive President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na maaaring magkaroon ng contraction o kakapusan ng 1.1 milyong metriko tonelada ng palay o ‘paddy rice output.’

Ayon kay DA Agriculture Secretary William Dar, upang maiwasan ito ay kailangang maglaan ng mula P30 hanggang P40 bilyon upang mapigilan ang posibleng pagkakaroon ng kakulangan sa suplay ng bigas sa bansa sa ikalawang bahagi ng taon.

Nauna rito ay sinabi ni Dar na base sa pagtaya ng mga eksperto, may napipintong food crisis sa bansa, dulot nang pagtaas ng mga presyo ng farm inputs, gaya ng mga pataba, sa ikalawang bahagi ng taong 2022, na pinalala pa ng epekto ng COVID-19 pandemic, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Kasabay nito ay sinegundahan ni DA Undersecretary Fermin Adriano ang nauna nang babala ni Secretary Dar na maaaring magkaroon ng krisis sa pagkain ang bansa.

“Ang food crisis maaaring maramdaman towards the end of the year,” ayon kay Adriano sa isang panayam kahapon.

“Nagbibigay kami ng warning sa next administration, hindi natin alam kung sasapat ang supply ng bigas sa second half ng taon… kapag hindi tayo nagbigay ng ayuda sa mga magsasaka para sa fertilizer, baka magkaproblema,” babala pa niya.

Ani Adriano, isinusulong ng DA ang produksiyon ng mas maraming buto na ipamamahagi nila nang libre sa mga magsasaka.

Samantala, sinabi rin niya na ang suplay ng pagkain sa mga mahihirap na bansa ang pinakaapektado dahil na rin sa Russia-Ukraine war.

“Pinag-uusapan ng malalaking lider ng mga bansa na hindi lang ito food crisis kundi food catastrophe,” dagdag pa ng opisyal. (Dolly Cabreza)