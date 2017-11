Da Vinci painting nabenta ng $450M

Isang 500 taon na painting ni Leonardo da Vinci ang naibenta sa nakalululang halagang $450.3 milyon sa auction sa New York nitong Miyerkoles.

Nasapawan ng ‘Salvator Mundi’ o ‘Savior of the World’ painting ng mukha ni Hesukristo ang dating pinakamataas na presyo ng obra ni Pablo Picasso na ‘The Women of Algiers (Version O)’ na naibenta ng $179.4 mil­yon sa New York noong 2015.

Matagal na panahon na hindi nakita ang painting hanggang sa sumulpot ito sa regional auction noong 2005. Isa lamang ito sa 20 obra ni Da Vinci na kumpirmadong gawa ng maestro, ayon sa Christie’s Auction House.

Ang iba pang painting ni Da Vinci ay nakatago sa museum o institutional collections.

Tumanggi naman ang Christie’s na pangalanan ang buyer ng mamaha­ling painting.

Nagbukas ang bidding sa halagang $75 milyon, kung saan 45 ang nag-bid sa mga kliyente na nasa kuwarto habang ang iba ay tumawag lamang sa telepono. Bandang huli, dalawang caller na lamang ang nagpataasan ng presyo hanggang sa manalo ang nag-bid ng $450 milyon.