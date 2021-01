DA suicide ang bet na baboy freeze

Tinawag na ‘suicide’ ng grupo ng mga magbababoy sa bansa ang price freeze na inirerekomenda ng Department of Agriculture (DA) bilang solusyon sa tumataas na presyo ng baboy sa bansa.

Ayon kay Pork Producers Federation of the Philippine Vice President for Luzon at AGAP President Nicanor Briones, suicide act ang rekomendasyon ng DA sapagkat lalo lamang aniyang panghihinaan ng loob ang mga magbababoy, maging ang mga magmamanok at magsasaka na muling mag-alaga at magtanim.

“Kapag ito ay ipinatupad, wala nang darating na baboy sa Luzon mula sa Visayas at Mindanao dahil malulugi ang mga trader at matatakot ang mga retailer na magbenta kung hindi susunod sa price cei-ling. Kapag sumunod naman ay siguradong lugi sila,” ani Briones, sa isang pahayag.

“Hindi price freeze, hindi importasyon ang solusyon, kundi malasakit sa magsasakang Pilipino,” dagdag pa ni Briones, na nagpahayag rin ng paniniwala na kung hindi magagawa ang lahat ng ito ay maaaring magpatuloy pa ang krisis hanggang sa susunod pang taon.