DA nganga sa buhos ng smuggled gulay

Inuulan ng reklamo mula sa mga dealer at producer ng gulay ang Department of Agriculture (DA) dahil sa biglang pagkalat ng smuggled carrots sa mga palengke.

Nangako naman ang DA na tututukan ang mga ulat hinggil sa presensiya ng mga smuggled carrot sa mga pamilihan sa bansa.

Ayon kay DA spokesperson Noel Reyes, ang mga sariwang gulay katulad ng carrot ay hindi pinapayagang makapasok sa bansa.

“Wala pong fresh vegetables na binibigyan ng permit mula sa ibang bansa kasama na po ang Tsina. Kasama na po rito `yong fresh carrots. Ang binibigyan lang po ng permit ng Bureau of Plant Industry ay frozen mixed vegetables at processed lang po,” wika ni Reyes.

“We’re saying na smuggled po yan, magkakaroon po ng joint task force, iimbestigahan po yan ng DA, DTI [Department of Trade and Industry], Bureau of Customs at BIR [Bureau of Internal Revenue] `yon pong mga reported na presence ng fresh carrots dyan po, lalo na sa Divisoria,” ani Reyes.

Bukod dito, nagbabala rin si Reyes sa publiko na huwag tangkilikin ang mga smuggled na gulay.

“Bawal po talaga dahil po yan po ay wala sa ating food safety regulations. Hindi natin alam kung may peste `yan o may sakit at meron pong mga pesticide residue level,” aniya.

Nagrereklamo ang mga dealer at producer ng carrots sa La Trinidad, Benguet dahil sa tambak na imported carrots na sinabayan pa ng mga smuggled na produkto sa bansa.

Ayon kay La Trinidad vegetable dealer na si Lorna Menzi, kakaunti na lamang umano ang umoorder sa kanila ng gulay lalo na ng carrots.

“Mahina na mula noong lumabas ‘yung imported na carrots, nahihirapan na `yong mga farmers na magbenta ng kanilang carrots pati na rin mga buyers namin umaaray na dahil konti na lang ang order sa Manila,” ani Menzi.

Napag-alaman na pinapalagan din umano ng mga supplier ng imported na gulay ang kanilang produkto kung kaya’t lalong nagiging mahirap ang bentahan.

Ipinaabot na umano ng grupo ni Menzi sa DA at Bureau of Customs ang problema ng mga smuggled na gulay na napabalitang maliban sa carrots ay may nakapasok na rin na brocolli at cauliflower. (Mark Joven Delantar/Allan Bergonia)