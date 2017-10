DA may ayudang P100M para sa magsasaka

Magkakaloob ng P100 milyon ang Department of Agriculture (DA) bilang tulong sa mga magsasaka para mapausbong ang sektor ng agrikultra.

Ito ang inihayag ni DA Secretary Manny F. Piñol sa kanyang pagbisita sa Iloilo nuong Linggo kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Magsasaka at Kooperatiba sa naturang lugar.

“We are starting a revolution that aims to liberate farmers from the control of traders and middlemen,” ani Piñol.

Ayon pa sa kalihim, ang kanyang tanggapan ay lumikha na ng mga programa na magbibigay kakayahan sa mga magsasaka sa pag-aararo at pagtatanim, pagpapatayo, paggiling, at larangan ng marketing.

“Ang mga magsasaka ay dapat makakuha ng pantay para sa kanyang paggawa at sakripisyo,” dagdag pa niya.

Magkakaloob din ng P40 milyong pautang para sa magsasaka ng Dingle sa Iloilo sa susunod na panahon ng pagtatanim. Ang mga kuwalipikadong magsasaka ay makakautang ng P15,000 bawat ektarya matapos ang isang orientation na isasagawa ng Agricultural Credit Policy Council (ACPC).