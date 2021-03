DA kinunsinti mga kompanya ng feeds: Imported baboy na may ASF sinikreto

KUNG nakikinig lamang ang Department of Agriculture (DA) ay hindi umano sana lumala ang problema sa African swine fever (ASF) sa bansa.

Ayon kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa pagdinig ng House Committee on Agriculture, noong Oktubre 2019, ay nagbigay na ito ng babala kay DA Sec. William Dar kaugnay ng panganib na kumalat ang ASF sa bansa dahil sa pagpasok ng mga tira-tirang karne mula sa mga bansang may ASF outbreak.

“Now, apparently, they did not heed that warning; their nonchalance and ‘situation-is-under-control’ attitude failed to stop this catastrophic effects on our already battered economy,” ani Zarate.

Sa halip na ipatigil, sinabi ni Zarate na nagpatuloy ang pagpasok ng mga karne, buto, dugo at iba pang natitira sa katawan ng baboy na ginagamit sa paggawa ng animal feeds.

Kahit malala na umano ang problema ng ASF sa bansa, sinabi ni Zarate na pinapayagan pa rin ang mga kompanya na gumagawa ng feeds na mag-angat ng mga tirang karne at dugo.

Birada ni Zarate, ang kinontrol umano ng DA ay ang paglabas ng impormasyon kaugnay ng tunay na kalagayan ng industriya ng baboy sa bansa sa halip na ang pinagmumulan ng kontaminasyon.

Pinalalabas umano ng mga kompanya na galing ito sa mga bansa na walang ASF.

“To circumvent regulations and avoid detection, our sources said that these companies label their products as produced in countries free of ASF but these are actually produced in ASF-infected countries in Eastern Europe and then transported to their sister companies in neighboring European countries for export to the Philippines,” ani Zarate.

Maituturing din umano déjà vu ng COVID-19 ang problemang ASF. Nang pumasok sa bansa ang COVID-19 noong Enero 2020 ay minamaliit umano ito. (Billy Begas)