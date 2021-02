DA kinatay industriya ng baboy – Senado

KINASTIGO ng mga senador ang Department of Agriculture (DA) dahil sa pagrekomenda na babaan ang taripa ng mga imported na karne ng baboy na aniya’y papatay sa local hog industry.

Sa pagdinig ng Senate committee on agriculture sa tumaas na presyo ng pagkain, ibinunyag ni Senadora Cynthia Villar, chair ng komite ang DA mismo ang nagbigay ng suhestiyon sa Tariff Commission na babaan ang taripa sa mga imported na karneng baboy.

“Quite alarming [reduction of tariff of pork import[ as ins­tead of improving the economy, this move might kill the industry,” pahayag ni Villar.

Una rito, pinuna ni Villar ang bumubuo ng advisory council na nagsulong na dagdagan ang minimum access volume (MAV) ng imported na karne ng baboy.

Nauna nang sinabi ni Agriculture Sec. William Dar na kung babaan ang pork import tariff, aakma ang retail price sa price ceiling na pinapatupad ng gobyerno na P270 kada kilo ng baboy.

Pero giit ni Villar, karamihan sa mga kasapi ng advisory council ay pabor sa pagdagdag ng MAV at pagbawas naman sa taripa na sisira sa local hog industry.

“Huwag mong papatayin ang local industry mo, because that is the long-term of the Philippines. Ito short-term lang ito. Pero ‘yong one year na papatayin mo ‘yong industry baka hindi na maka-recover ‘yan,” ayon kay Villar. (Dindo Matining)