DA itigil kahibangan sa fish importation – Imee

Pinahihinto ni Senadora Imee Marcos ang muling pagtatangka ng Department of Agriculture (DA) na ilusot ang isang ‘midnight deal’ habang abala at nakapokus ang buong bansa sa opisyal na bilangan ng boto para sa pagka-presidente at bise-presidente sa Kongreso.

Ginawa ni Marcos ang panawagan matapos nitong madiskubre ang inilabas na Administrative Order 10-2022 na pirmado ni Agriculture Secretary William Dar na hudyat para sa importasyon ng 38,695 metriko toneladang ‘small pelagic fish’ tulad ng galunggong sardinas, at mackerel na ibebenta sa mga palengke.

“Tuloy-tuloy ang ‘midnight madness’ o kahibangan ng DA sa importasyon mula sa gawa-gawa o imbentong mga kakapusan noong unang bahagi pa lang ng taong ito, gayong marami pang nakaimbak na supply ng isda, at ngayon naman ibinabalewala ang pagkonsulta sa NFARMC (National Fisheries and Aquatic Resources Management Council),” diin ni Marcos.

“Tapos na ang closed fishing season at kababalik lang sa kanilang kabuhayan ang mga lokal na mga ma¬ngingisda, eh bakit nag-iisyu ang DA ng mga CNI (certificate of necessity to import)?” tanong ni Marcos.

Sa ilalim ng Section 61-c ng Fisheries Code, inoobliga ang DA na kumonsulta sa NFARMC sa mga desisyong nakaaapek¬to sa mga stakeholder sa industriya ng pangingisda.

Pero ayon sa pahayag sa senadora ni Jaydrick Yap, miyembro ng NFARMC at presidente ng Southern Fishing Sea Corporation (SOPHIL), hindi kailanman natalakay sa second quarter consultation meeting noong Abril 29 ang pangangailangan sa panibagong importas¬yon ng isda.

Kinontra ni Marcos ang katwiran ng DA na kapos ang supply sa isda at tumataas ang presyo nito sa mga palengke kaya naglabas ng panibagong kautusan para sa importasyon ng isda.

“Kung industriya ng commercial fishing at aquaculture ang pag-uusapan, walang kakapusan sa lokal na supply ng isda at ang anumang pagtaas sa presyo nito ay dahil sa tumataas na presyo ng langis,” paliwanag ni Marcos, chair ng Senate committee on economic affairs. (Dindo Matining)