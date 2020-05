DA inokray sa pagbubuhat ng bangko

Binatikos ng Federation of Free Farmers ang Department of Agriculture sa pagbubuhat ng sarili nitong bangko at pagbibida na sila ang dahilan kaya maganda ang presyo ng palay ngayon.

Sabi ng Federation of Free Farmers, walang kinalaman ang DA sa pagpapaganda ng presyo ng palay sa bansa dahil ito ay dahil sa pandemic sapagkat mahirap na at mahal na mag-angkat ng bigas.

Dagdag pa ng FFF, tumaas din ang demand sa bigas dahil kinailangan ng mga taong kumuha na nito nang mas maaga dahil sa lockdown.

“The current rise in palay prices is almost exclusively due to the COVID19 pandemic, which has made it more difficult and expensive to import rice. At the same time, there was an increased demand for rice to support households affected by the lockdowns. DA has very little to do with this,” sabi ni FFF national manager Raul Montemayor.

Dagdag pa niya, dapat pa ngang pananagutin ang DA sa pagbagsak ng presyo ng palay noong 2019 dahil kaliwat kanan ito nagbigay ng clearance sa pag-aangkat ng bigas na siyang dahilan kung bakit bumulusok ang presyo ng palay at ikinalugi ng maraming maliliit na magsasaka.

Namangha rin ang FFF sa sinasabi ni DA Secretary William Dar na balik na sa normal ang indistriya ng bigas dahil malayong malayo ito sa katotohanan.

“What happened to palay prices if far from normal because prices would have remained low and imports would have continued to come in if not for the COVID19 pandemic. It is absurd to make it appear that the RTL (rice tarrification law) was in any way responsible for the rise in palay prices,” dagdag ni Montemayor. (Eileen Mencias)