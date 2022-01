‘DA ibaon sa lupa, gawing pataba’

Dismayado si Partido Reporma standard bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson sa Department of Agriculture (DA) dahil ang laging solusyon nito sa problema sa agrikultura ay mag-angkat ng isda, gulay at prutas na labis namang nakakaapekto sa mga lokal na magsasaka at mangingisda.

“Ang laging remedyo ng DA sa problema ng agrikultura – mag-import ng gulay, prutas at isda. Ang sigaw tuloy ng mga magsasaka at mangi-ngisda: Sila kaya ang ibaon sa lupa at gawing pataba, at ihulog sa dagat para gawing pain sa mga isda?” tweet ni Lacson.

Una rito ay mariing tinutulan ni Lacson ang desisyon ng DA na mag-angkat ng 60,000 metric tons ng galunggong.

“After killing our farmers by importing vegetables and fruits, it is the turn of our fishermen to die,” tweet pa ni Lacson.

Inanunsyo ang desisyon ng DA sa Laging Handa briefing noong Martes ang gagawing importasyon ng isda.

Anila, mula ito sa pagtataya ng Bureau of Fishe¬ries and Aquatic Resources (BFAR) na nakitang mayroong 119,000 metric tons kakulangan sa lokal na supply sa unang bahagi ng 2022 dahil sa pananalasa ng bagyong ‘Odette’.

Pero tinutulan ito ni Lacson lalo pa’t mayroon mga nakalipas na desis¬yon ang DA na nagpapahintulot sa potensyal na korapsyon sa pag-import ng mga agrikultural na produkto tulad ng karne ng baboy, manok, isda at iba pang seafood.

Una na ring sinabi ng mambabatas na hindi katanggap-tanggap na mag-import ng galunggong ang bansa mula sa China na binu-bully ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea.

“Because of the incursions of Chinese vessels, we are denied 300,000 metric tons of fish… If you divide 30 million kilos of fish by 40 kilos, that would translate to 7.5 million Filipino families bumibili from other sources na isda. That’s unacceptable,” aniya. (Dindo Matining)