DA exec kinukunsinti korapsiyon sa BPI

Sa lumalalang problema ng agricultural smuggling sa bansa, nabisto rin ang korap­siyon sa Bureau of Plant Industry (BPI).

Isiniwalat ni Magsasaka Party-list Rep. Argel Cabatbat, na kamakailan ay may dumulog umano sa kanya at inilahad ang tungkol sa umano’y iregularidad sa BPI.

Ayon umano sa nagreklamo, mukhang pinagtatakpan ng matataas na opisyal ng DA ang mga anomalya na hindi naman dine­talye dahil nangangalap pa umano ng ebidensiya.

“We will continue collecting evidence and witnesses that will expose the corruption in the Bureau of Plant Industry that we believe is the root cause of smuggling in the country,” ayon kay Cabatbat.

Kasabay nito, pinuna ng solon ang napakabagal na aksyon ng DA dahilan upang patuloy pa ring namamayagpag ng mga smuggler.

Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa isyu ng agri-smuggling, inamin ng isang DA official na may ‘big time personalities’ ang umano’y humihingi ng pabor upang huwag kasuhan ang smugglers. (Eralyn Prado)