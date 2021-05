DA, DTI ilalarga imported pork SRP

Ilalabas sa susunod na linggo ang suggested retail price (SRP) ng imported pork, ayon kay Agriculture Secretary William Dar.

Sinabi kahapon ng kalihim na kasalukuyan nang pinag-aaralan ng kagawaran katuwang ang Department of Trande and Industry (DTI) kung magkano ang magiging SRP ng mga imported pork.

“DA and DTI are now calculating the prices of imported pork based on final tariff,” pahayag ni Sec. Dar.

Matatandaang nagkasundo ang Senado at mga economic manager ng gobyerno hinggil sa polisiya sa pork importation.

Imbes na ibagsak sa 5% ang tinatawag na in-quota tariff ng imported pork, gagawin na lang itong 10% samantalang 30% ang taripa nito kung hindi dahil sa EO 128.

Ang minimum access volume, o ang dami ng iaangkat na baboy sa mas mababang taripa na ang sinisingil ng in-quota tariff ay gagawing 254,210 tonelada.