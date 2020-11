DA chief SRP lang sagot sa sirit presyo ng pagkain

Naglabas ng bagong kautusan ang tanggapan ni Department of Agriculture (DA) Secretary William Dar para sa suggested retail price o SRP ng mga bilihin partikular ang mga produktong agrikultura kasunod ng pagsirit ng presyo nito sa mga pamilihan.

Tinaas pa ng DA ang SRP ng manok at baboy.

Pinayagan ng DA na itaas ang SRP ng pigue at kasim sa P260/kilo na noon ay nasa P230/kilo, sa P290/ ang liempo mula sa P250, at P140/kilo ang manok mula sa P130.

Tinaas din ng DA ang SRP ng premium rice sa P45/kilo mula sa P43 samantalang binaba ang SRP ng well-milled rice sa P36 mula sa P38.

Pinirmahan ni Dar ang Administrative Circular (AC) No. 17 noong Nobyembre 26 na naglilista ng bagong SRP ng 43 mga bilihin mula sa bigas, baboy at baka, manok, isda, mga gulay at prutas, at mga panggisa tulad ng luya, bawang, sibuyas, at kamatis pati na mantika, asukal at itlog.

Pinawawalang bisa ng AC No. 17 ang AC 16, 14, at 11 na inisyu rin ngayong taon sa layuning hindi malulugi ang mga nagtitinda at hindi rin mapagsamantalahan ang mga mamimili.

Tinanggal na sa listahan ang SRP ng lokal na galunggong at ang SRP ng imported na galunggong naman ay binaba sa P140 per kilo mula sa P180 per kilo sa naunang inilabas na SRP kung saan mas mahal pa ang imported na galunggong sa lokal.

Tinaas na rin ng DA ang SRP ng ampalaya sa P120/kilo mula sa P80, ang sitao sa P100 mula sa P80 at ang talong sa P100 mula sa P60 samantalang ang SRP ng kamatis ay P100 pa rin at ang sa kalabasa ay P30/kilo pa rin. Binaba naman ang SRP ng imported na bawang sa P90/kilo mula sa P100.

Naglagay na rin ang DA ng SRP sa calamansi, saging na lakatan at latundan, papaya, at manggang kalabaw. (Eileen Mencias)