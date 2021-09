DA, BOC tatalupan sa Kamara! Smuggled carrot kargado ng kemikal

Naghain ng resolusyon ang mga miyembro ng Makabayan bloc sa Kamara at pinaiimbestiga­han ang mga smuggled na gulay na nilagyan diumano ng kemikal upang hindi kaagad mabulok.

Sa House Resolution 2263, hiniling ng mga mambabatas sa House Committee on Agriculture and Food na magsagawa ng imbestigasyon sa iligal na pagpasok ng mga imported na gulay na ibinebenta ngayon sa mga palengke.

Ayon sa Benguet Truckers and Traders Association nagsimulang bumuhos ang mga smuggled na carrot noong Agosto.

Reklamo naman ng League of Associations sa La Trinidad Vegetable Trading Areas apat na container van ngNmga smuggled na carrot ang ibinabagsak sa Carbon Market sa Cebu City linggo-linggo at ibinebenta sa halagang P50 kada kilo.

“The said contraband carrots are believed to be coming from China and are allegedly injected with chemicals to prolong the shelf life,” sabi sa resolusyon.

Tinawag din ng Highland Vegetable Multipurpose Cooperative ang atensiyon ng Department of Agriculture (DA) kaugnay ng mga repolyo sa Divisoria, Maynila na ibinebenta sa halagang P70 kada kilo, malayo sa P115-P125 kada kilong presyo sa Benguet.

Sinabi ng DA na wala itong inaaprubahang importation permit ng mga gulay.

Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) dapat papanagutin ang DA at Bureau of Customs sa pagpasok ng mga smuggled na gulay dahil hindi nagampanan ng mga ito ang kanilang mandato. (Billy Begas)