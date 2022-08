Da best choice

Pinasuspinde kamakailan ni Secretary Susan “Toots” Ople ng Department of Migrant Workers (DMW) ang pagbabayad para sa mga land-based overseas Filipino workers (OFWs) ng dagdag na compulsory insurance coverage na pinatupad ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya.

Pansamantalang sinuspinde ang compulsory insurance coverage para sa mga balik-manggawang at direct hire na OFWs sa pamamagitan ng advisory na ipinalabas ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), na nasa ilalim na ngayon ng DMW. Ang dagdag na compulsory insurance ay bunga ng direktibang ipinalabas nang nakaraang taon ng Department of Labor and Employment (DOLE). Ang layunin diumano nito ay para mapalawak at mapalakas ang proteksyon para sa mga OFWs sa gitna ng COVID-19 na laganap noon sa buong mundo.

Ayon kay Secretary Ople, dagdag gastos at dagdag requirements pa ito para sa mga gusto ulit mag-trabaho sa ibang bansa o mga direct hire ng mga foreign employer. Makakatipid ng 35 dollars o humigit-kumulang na P2,000 ang mga OFWs sa pagsuspinde ng compulsory insurance coverage.

Malaking ginhawa ito para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na tulad natin ay kailangang magtipid dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin.

Makikita sa mga ipinalalabas na direktiba ni Secretary Toots na laging ang kapakanan ng mga OFWs ang nangingibabaw sa bawat pagdedesisyon niya. Nauna rito, mabilis ding naitatag ni Toots ang One Repatriation Command Center ng DMW para agarang masagip at maiuwi ang mga OFWs na inabuso ng mga employer.

Nilinaw ni Secretary Ople na ang compulsory insurance na para sa COVID-19 ay iba sa kasalukuyang compulsory insurance na patuloy na pinapatupad dahil ito ay nakatakda sa ilalim ng batas. Hindi nagagastusan ang mga OFWs dito dahil ang foreign employer nila ang nagbabayad ng insurance, ayon kay Toots.

Ayon pa sa Kalihim, isasantabi muna ang compulsory insurance na para sa COVID-19 dahil sa papalipas ng epekto ng pandemya at dahil na rin marami ng OFWs ang fully vaccinated.

Bukod diyan, kulang sa konsultasyon sa mga OFWs at ang mga recruiting agencies ang pagpapatupad ng COVID-19 compulsory insurance coverage.

Ang gagawin ng DMW ay magsasagawa ng malawakang konsultasyon, kasama na ang mga insurance companies para makapagbalangkas ng insurance program na naaayon sa mga pangangailangan ng mga OFWs, ayon pa rin kay Toots.

Kahit bago pa lang sa puwesto kumpara sa ibang Cabinet Secretaries, tila ba beterana na si Toots sa kanyang trabaho dahil na rin matagal na siyang tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga OFWs.

Naging undersecretary rin ng DOLE si Toots noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaya’t hindi na bago sa kanya ang mga patakaran at regulasyon na pinapatupad ng ahensiya.

Si Toots, na pinakabatang anak ng namayapang Senator Blas Ople, ang siyang nagtatag ng Blas F. Ople Policy Center and Training Institute na ang isa sa mga pangunahing layunin ay matulungan ang mga OFWs na nagkakaproblema habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bukod diyan, tumutulong din ang Blas Ople Center para mabigyan ng sapat na skills training at trabaho ang mga OFWs na nagpasyang bumalik na at manatili sa ating bansa.

Swak na swak ang pagkakahirang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kay Secretary Toots bilang unang kalihim ng DMW. Siya ang the best choice para sa posisyon dahil kitang kita naman na sa bawat problema ng ating mga OFWs, magpupursigi siyang makahanap ng LUNAS.