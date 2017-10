D.O.M. Panelo, walang puwang sa sibilisadong bayan — De Lima

Binanatan ni Senador Leila de Lima ang kabastusan ni Presidential Legal Adviser Salvador Panelo kasunod ng “sex joke” nito sa foreign media.

“These days our well-preserved values are being corrupted, contaminated and thrown into the garbage by some random dirty old men like Salvador Panelo,” saad ni De Lima.

Sinabi ni De Lima na sa mga panahon ngayon ay tumitindi ang corruption sa gobyerno hindi lamang sa normal na paraan kundi maging ang katiwalian sa Filipino values.

Maging anya si Presidential Communicatons Secretary Martin Andanar ay hindi pinaligtas ni De Lima dahil sa naging komento nitong “pala-iyot” sa mga ambassador ng European Union (EU).

“Sino sila para bastusin nag ating pagkatao bilang Pilipino?” tanong ni De Lima.

Ipinaalala ng senador na bilang mga opisyal ng gobyerno ay dapat kinakikitaan ng magandang halimbawa sina Panelo at Andanar.

“They have no placed in a civilized society, much less in the ranks of Philippine government officialdom. In a world that make sensce, they would already have been censured. In a world where these people even have an ounce of self-respect, they would have already publicly apologized and resigned,” dagdag ng mambabatas.

Ipinapakita lamang anya ng mga ito na sila ay salamin ng kanilang taong pinanglilingkuran at hindi ng taumbayan.