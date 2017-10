Walang dudang sina Christian Standhardinger at Kiefer Ravena ang magiging 1-2 sa PBA Rookie Draft ngayong hapon umpisa alas-4 sa Robinson’s Place-Ermita.

Ang hindi tiyak ay kung sino sa iba pang aplikante ang susunod na makukuha pagkatapos piliin ng San Miguel Beer si Standhardinger sa No. 1 at gawin namang No. 2 overall ng NLEX si Ravena.

Depende na kung ano ang pangangailangan ng 10 pang ibang teams, pero siguradong mayroon sa 42na maiiwan pang aplikante na p’wedeng punan angt kanilang kakulangan.

“Kung sino ang best available talent,” ang pahayag ni Rain or Shine coach Caloy Garcia.

Pangatlong pipili ang Blackwater at dati nang sinabi ni coach Leo Isaac na “bigs” ang kailangan ng kanyang Elite na mayroon lang JP Erram, Dave Marcelo at James Sena para pang-gitna.

Doon malalagay sa alanganin si Raymar Jose, 6-3 power forward dati ng FEU at miyembro ng Gilas Cadets, dahil p’wedeng mas gustuhin ng Blackwater ang mga tulad nila Joseph Gabayni, Lervin Flores o kaya maging si Jon Gabriel, lahat mga natural na sentro.

Para naman sa mga naghahanap ng scorers, andiyan pa rin si Jeron Teng, Jason Perkins, Robbie Herndon, Davon Potts o kaya ay Andreas Cahilig kahit na may hamstring injury at hindi agad makakalaro.