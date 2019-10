Cynthia atras sa unli – rice import

KONTRA si Senador Cynthia Villar sa pagpataw ng karagdagang taripa sa imported na bigas.

Sa halip, itinulak na lamang ni Villar ang paghihigpit sa pag-isyu ng import permit sa bigas upang malimitahan sa isang milyong metriko tonelada na lang ang maaaring makapasok sa bansa kada taon.

Ang pagpataw ng karagdagang taripa ang isa sa safeguard ng Rice Tarrification Law upang mapigilan ang pagsadsad ng presyo ng palay sa bansa.

“We have to prove that we can compete,” katwiran ni Villar sa mga reporter matapos dumalo sa 2019 National Food Security Summit.

Ayon sa senadora, maganda ang mga rating ng bansa sa mundo dahil nagawa ng Pilipinas na i-liberalize ang rice import at hindi umano takot ang bansa na buksan ang merkado sa imported na bigas.

“If we will impose safeguard measures, they will think that we just gave up and that we can’t do it,” sabi pa ni Villar.

Bumaha ng imported na bigas sa bansa matapos ipatupad noong Marso ang Rice Tariffication Law o Republic Act (RA) 11203.

Mula pa nang ipasa ang batas, mahigit dala­wang milyong metrikong tonelda ng mas murang imported na bigas ang pumasok sa bansa na nagresulta sa pagbagsak naman sa presyo ng palay.

Sinabi ni Villar, chair ng Senate committee on agriculture, na madali namang magpataw ng ‘safeguard measure’ para matugunan ang pagbaba sa presyo ng palay subalit isa aniya itong indikasyon na takot ang bansa na patunayan kaya nating pa­lakasin ang lokal na produksiyon ng bigas sa bansa.

Sa ilalim ng Section 10 ng RA 11203, para maprotektahan ang industriya ng palay sa bansa mula sa biglaang pagbagsak ng presyo nito, dapat magkaroon ng espesyal na ‘safeguard duty’ sa bigas alinsunod sa Safeguard Measures Act.

Sa unang linggo ng Oktubre, ang average na farm-gate price ng palay ay bumagsak sa 28.8% o P15.56 kada kilo mula sa dating P21.86 kada kilo sa katulad ding panahon noong 2018.

Para matugunan ito, sinabi ni Villar na dapat limitahan ng pamahalaan ang pagpasok ng impor­ted na bigas sa bansa.

Makakatulong aniya din ito para mapigil ang pamamayagpag ng kartel sa sector ng bigas.

Ani Villar, dapat maging istrikto ang Department of Agriculture sa pag-isyu ng sanitary at phytosanitary import clearance sa pag-angkat ng bigas. (Dindo Matining)