Cyber libel ni Kris matapang na hinarap ni Jesus Falcis

Buo ang tiwala ni Jesus Falcis sa kanyang abogado at sa kanyang sarili kaugnay sa kinakaharap nitong cyber libel case na isinampa ni Kris Aquino sa kanya.

Pagmamalaki pa ni Falcis via Instagram:

Jesusfalcis, “At the QC Hall of Justice with my lawyer for the cyberlibel case filed against me, Atty. Dyan Catapang from Bernas law firm. With a name like hers, who would be afraid? And siempre lawyer din ako haller so wala ako kelangan katakutan.

“Today was arraignment and pre-trial. We were present and NOT ABSENT. 😉 #nofilter #wokeuplikethis.”

‘NOT ABSENT.’ Meaning ba nito ay hindi nakasipot si Kris sa naturang pagdinig?

Well, baka nga, given na just recently ay aksidenteng nadulas si Kris matapos mag-shower at ‘yun nga, nagtamo ng mga bukol at pananakit ng katawan.

At mukhang hindi pa talaga umaatras sa laban ang mga Falcis, huh! (Jun Lopez)