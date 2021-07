Cusi tsinugi ni Pacquiao sa PDP

Sinipa na ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban) ang kanilang vice chairman na si Department of Energy (DOE) Secretary Alfonsi Cusi at dalawang iba pang opisyal dahil sa paglabag sa probisyon ng konstitusyon ng partido.

Bukod kay Cusi, sibak din sa partido sina deputy secretary general Melvin Matibag at membership committee head Astra Naik.

“The expulsion of Cusi, Matibag and Naik was explained in one of the three-party resolutions that were issued by Party President Sen. Emmanuel “Manny” D. Pacquiao and the PDP Laban National Executive Committee (NEC) which constitutes the highest administrative and executive body of the party,” pahayag ni Ron Munsayac, executive director ng PDP-Laban executive.

Inataasan din ng NEC si Pacquiao na magbuo ng investigative committee na susuring mabuti sa reklamo sa kanilang mga miyembro na lumabag sa konstitusyon ng partido.

Ang pagsipa kina Cusi at dalawang iba pang opisyal ay sa gitna ng lumalalang hidwaan sa pagitan ng kalihim at ni Pacquiao.

Nauna nang nagpatawag si Cusi ng national assembly ng partido na kinontra ni Pacquiao dahil labag aniya iyon sa konstitusyon ng PDP-Laban kung saan ay kailangan ng kanyang pag-apruba o ni Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP-Laban.

Sabi ni Munsayac, isa pang resolusyon ang ilalabas kung saan ay idideklarang walang bisa ang March 31 meeting gayundin ang nakatakdang assembly sa Hulyo 17 ng PDP-Laban National Council na pinatawag nina Cusi at Matibag.

Sa ilalim ng Resolution No. 6 na may petsang Hunyo 12, pormal nang tinatanggal sina Cusi, Matibag at Naik mula sa partido dahil sa paglabag sa Article VII Section 6 ng PDP-Laban Constitution.(Dindo Matining)