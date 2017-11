Cusi tiklop sa Big 3: Pagtaas ng presyo ‘di mapigilan

Inupakan ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ang tanggapan ni Department of Energy (DOE) Secretary Alfonso Cusi dahil sa umano’y pagkukunwari na wala itong magawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Ayon kay Zarate, nagpapalusot lang ang DOE sa kartadang hindi alam o hindi puwedeng hingin ang kinakailangang datos para makuwenta ang tunay na presyo ng langis sa bansa.

Kinalampag ng kongresista ang DOE at ang mga kompanya ng la­ngis na isumite ang datos na hinihingi ng mga mambabatas noong nakaraang buwan kasabay ng ginawang pagdinig ng House committee on ­energy upang matukoy kung ano ang tunay na presyo ng langis sa Pilipinas.

“All the data we need can be summoned by the DOE secretary under Sections 12 and 15 of the Oil Deregulation Law. What is happening though is that the DOE seems to be the spokespersons and lawyers of the Big 3 (Shell, Petron at Caltex) with the continuing price hikes,” pagdidiin ni Zarate.

Sinabi pa ng mambabatas na sa kanilang pag-aaral sa mga computation na naunang isinumite ng DOE ay kanilang nakita na “obsolete” o lipas na ang formula na ginagamit sa pagkukuwenta ng pagtataas sa presyo ng langis dahil malayo ito sa aktuwal na halaga ng langis nang P13.

Samantala, sa ika-apat na pagkakataon, muling magpapatupad ng ‘big time oil price hike’ ang mga kompanya ng langis na epektibo ngayong Martes.

Pinangunahan ng ­Flying V ang dagdag-presyo na P0.95 kada litro ng gasolina, P0.60 sa diesel, at P0.95 kada litro sa kerosene na epektibo kaninang alas-12:01 ng hatinggabi.

Sumunod naman ang Pilipinas Shell, Phoenix Petroleum Philippines, PTT at Eastern Petroleum kaninang alas-sais ng umaga sa parehong dagdag-presyo.