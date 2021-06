Cusi nag-sorry sa perwisyo ng brownout

Sapat ang supply ng kuryente para ngayong araw na ito ng Huwebes.

Sa press briefing sa Malacañang sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi na normal ang supply ng kuryente kahapon at may bahagyang sobra para sa pangangailangan.

Kasabay nito ay humi¬ngi ng dispensa si Cusi sa perwisyong naranasan ng energy consumers at ipinaliwanag sa publiko kung bakit nakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa Luzon at Metro Manila.

“I apologize for the last two days na nagkaroon ng rotating brownouts dahil sabay-sabay na nagkaroon ng breakdown ng apat na malalaking planta na ang capacity is 2017 megawatts. Malaki ang nawalang supply sa sistema kaya nagkaroon tayo ng kakulangan at dahil sa init din ng panahon tumaas din ang demand natin to more than 11,000 megawatts,” dagdag ni Cusi.

Hindi pa aniya ganap na nanunumbalik ang lahat ng nagkaproblemang mga planta at it ngayon ang tinututukan ng kanyang ahensiya. (Aileen Taliping)