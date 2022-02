Cusi, 11 DOE exec dinikdin ng Senado vs Malampaya deal

Isang resolusyon na inihain ni Senador Win Gatchalian ang ipinasa ng Senado para pagtibayin ang panawagang pagsasampa ng mga kaukulang kasong kriminal at administratibo sa Ombudsman at Civil Service Commission (CSC) laban kina Energy Secretary Alfonso Cusi at 11 pang opisyal ng Department of Energy (DOE).

Ito’y kaugnay sa pagbebenta ng 45% stake ng Chevron Malampaya LLC sa Malampaya gas field na nagkakahalaga ng $565 milyon sa UC Malampaya.

Ang nasabing resolusyon ay batay sa privilege speech ni Gatchalian na nagsasaad ng mga paglabag sa batas ng mga opisyal ng DOE.

Ayon kay Gatchalian, ang nasabing mga opisyal ay dapat panagutin dala ng gross neglect of duty at grave misconduct bilang paglabag sa Admi­nistrative Code of 1987 at sa Section 3 (e) at 3(j) ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Bunsod ito ng pag-apruba at pagrekomenda ng nasabing transaksyon sa kabila ng kakulangan sa pinansyal na kuwalipikasyon ng UC Malampaya, ang hindi pagsunod sa mga kinakailangang dokumento sa ilalim ng DC 2007, at ang paglabag ng DOE sa Department Circular 2007-04-0003.

Sa resolusyon ng Senado, ang hindi awtorisadong “mestizo application” na ginamit ng DOE sa financial evaluation sa UC Malampaya ang nagbunsod para mabili nito ang stake sa Malampaya kahit labag sa naturang circular.

Kabilang din sa mga paglabag na ginawa ng DOE ang pagbabase nito sa mga hindi pirmado at hindi na-audit na financial statements. Bigo ring makapagsumite ang UC Malampaya ng mga audited financial statement.

Bukod kay Cusi, kasama sa mga pinapanagot sa batas ay sina Undersecretary Donato Marcos, OIC Undersecretary Robert Uy, Assistant Secretary Gerardo Erguiza Jr., Assistant Secretary Leonido Pulido III, Director Cesar Dela Fuente, Director Arthur Tenazas, Director Araceli Santos-Soluta, OIC Assistant Director Guillermo Ansay, Chief Thelma Cerdeña, Chief R.J.A. Delos Santos, at Mr. Demujin Antiporda. (Dindo Matining)